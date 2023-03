Incidente Guidonia, ignote cause dello scontro tra ultraleggeri. Nessun civile coinvolto, il Sindaco: “Miracolo o gesto eroico” (Di martedì 7 marzo 2023) Un Incidente trasformatosi in tragedia quello che si è verificato nei cieli di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Durante un’esercitazione addestrativa pre-pianifica due velivoli ultraleggeri dell’Aeronautica Militare si sono scontrati causando la morte dei due piloti a bordo. La collisione è avvenuta sorvolavano l’area attraversata da via della Longarina. Uno degli ultraleggeri si è ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Untrasformatosi in tragedia quello che si è verificato nei cieli diMontecelio, in provincia di Roma. Durante un’esercitazione addestrativa pre-pianifica due velivolidell’Aeronautica Militare si sono scontrati causando la morte dei due piloti a bordo. La collisione è avvenuta sorvolavano l’area attraversata da via della Longarina. Uno deglisi è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : #Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrati… - GiorgiaMeloni : La morte dei due piloti dell’Aeronautica Militare, scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, ci riempie d… - MinisteroDifesa : La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale a… - FERNANDOMEXIC0 : RT @GiorgiaMeloni: La morte dei due piloti dell’Aeronautica Militare, scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, ci riempie di dol… - MassimoChiaram7 : RT @vigilidelfuoco: Profondo dolore per il drammatico incidente di #oggi a #Guidonia tra due aerei militari in cui hanno perso la vita i pi… -