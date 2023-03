Incidente Guidonia, è di Taranto uno dei piloti morti (Di martedì 7 marzo 2023) Tragedia questa mattina nei cieli di Guidonia. A seguito dell’Incidente avvenuto nella tarda mattinata, hanno perso la vita il Tenente Colonnello Cipriano Giuseppe ed il Maggiore Meneghello Marco, entrambi in servizio al 60° Stormo dell’Aeronautica Militare, con base a Guidonia (RM). La notizia è stata comunicata alle famiglie dei due Ufficiali, alle quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio. Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto a pochi chilometri dall’aeroporto militare di Guidonia, nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team di ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 7 marzo 2023) Tragedia questa mattina nei cieli di. A seguito dell’avvenuto nella tarda mattinata, hanno perso la vita il Tenente Colonnello Cipriano Giuseppe ed il Maggiore Meneghello Marco, entrambi in servizio al 60° Stormo dell’Aeronautica Militare, con base a(RM). La notizia è stata comunicata alle famiglie dei due Ufficiali, alle quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio. Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto a pochi chilometri dall’aeroporto militare di, nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : #Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrati… - GiorgiaMeloni : La morte dei due piloti dell’Aeronautica Militare, scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, ci riempie d… - MinisteroDifesa : La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale a… - atsky2022 : RT @GuidoCrosetto: Esprimo i sentimenti del più profondo cordoglio e mi stringo in un ideale abbraccio ai familiari del T.Col. Giuseppe Cip… - andr3a118 : RT @MinisteroDifesa: La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbr… -