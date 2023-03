Incidente alle Terme di Caracalla, l’automobilista che ha ucciso Serenella Sparapano era ubriaca e guidava contromano (Di martedì 7 marzo 2023) Serenella Sparapano ultime notizie. Sabato scorso, poco prima delle 8, vicino alle Terme di Caracalla erano avvenuto un violento scontro tra un’auto e una moto. A perdere la vita era stata Serenella Spaparano, professoressa del Liceo Dante Alighieri. Da quanto ricostruito l’utilitaria, che viaggiava in direzione di San Saba, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023)ultime notizie. Sabato scorso, poco prima delle 8, vicinodierano avvenuto un violento scontro tra un’auto e una moto. A perdere la vita era stataSpaparano, professoressa del Liceo Dante Alighieri. Da quanto ricostruito l’utilitaria, che viaggiava in direzione di San Saba, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta ... TAG24.

