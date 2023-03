Incidente aerei Guidonia,sindaco:pilota eroe per aver evitato case (Di martedì 7 marzo 2023) "Sui cieli di Guidonia Montecelio si è purtroppo consumata una tragedia: due aerei probabilmente sono entrati in collisione e sono precipitati. Uno in un prato a Colle Fiorito, l'altro in centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) "Sui cieli diMontecelio si è purtroppo consumata una tragedia: dueprobabilmente sono entrati in collisione e sono precipitati. Uno in un prato a Colle Fiorito, l'altro in centro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Profonda tristezza per la morte dei due piloti nell’incidente avvenuto questa mattina alle porte di Roma. A nome di… - localteamtv : Scontro tra aerei militari a Gudidonia, morti i due piloti: uno è precipitato in un campo, l'altro tra le case… - rocco_lando : RT @localteamtv: Scontro tra aerei militari a Gudidonia, morti i due piloti: uno è precipitato in un campo, l'altro tra le case #incidente… - nuovaradio603 : Tragico #incidente aereo nei cieli di Guidonia, vicino Roma. Coinvolti due aerei Piaggio 208 dell’Aeronautica milit… - NewsPrima_it : LEGGI: -