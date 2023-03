Incidente a Roma, un amico della cantautrice Ariete travolto da un pirata della strada (Di martedì 7 marzo 2023) Si chiama Sergio Pellizzieri il giovane amico e collaboratore della cantautrice Ariete che nella giornata di ieri, lunedì 6 marzo 2023, è rimasto coinvolto in un grave Incidente a Roma. Il popolare content creator è stato travolto da un pirata della strada ma, per fortuna, non ha subito gravi conseguenze. Ora, il ragazzo ha lanciato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Si chiama Sergio Pellizzieri il giovanee collaboratoreche nella giornata di ieri, lunedì 6 marzo 2023, è rimasto coinvolto in un grave. Il popolare content creator è statoda unma, per fortuna, non ha subito gravi conseguenze. Ora, il ragazzo ha lanciato ... TAG24.

