(Di martedì 7 marzo 2023) Il conducente è stato trasportato al San Giuseppe in codice rosso ma non è in pericolo di vita. La polizia municipale è al lavoro per chiarire la dinamica. Sos incidenti in via Battisti

Il conducente è stato trasportato al San Giuseppe in codice rosso ma non è in pericolo di vita. La polizia municipale è al lavoro per chiarire la dinamica. Sos incidenti in via Battisti

Incidente a Empoli, in monopattino si scontra con un’auto: è grave LA NAZIONE

Il conducente è stato trasportato al San Giuseppe in codice rosso ma non è in pericolo di vita. La polizia municipale è al lavoro per chiarire la dinamica. Sos incidenti in via Battisti