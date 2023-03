(Di martedì 7 marzo 2023) La difesamette a segno il primo punto nell'ambito dell'. Il TAR del Lazio ha infatti dato il via libera ad una carta , rimasta fino ad oggi segreta , in cui la Covisoc ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Inchiesta Prisma, la deposizione dell'ex segretario generale della #Juventus #Lombardo: 'Le Side Letter non venivan… - sportface2016 : Inchiesta Prisma, ha parlato l'avvocato di #Dybala: la #Juventus deve dargli 3,7 milioni - ZZiliani : IL 17 MARZO #RONALDO SARÀ INTERROGATO DAI MAGISTRATI DELL'INCHIESTA #PRISMA A TORINO (fonte Gigi Moncalvo) - sportli26181512 : Inchiesta Prisma, prima vittoria della Juve: il Tar dà ragione ai bianconeri: Il club ottiene un successo nell'ambi… - UmbertoF97 : @drvcarys_ Falso in bilancio (Inchiesta Prisma) però è giustizia ordinaria Il giudizio di primo grado lo avremo tra 2-3 anni -

La difesa della Juve mette a segno il primo punto nell'ambito dell'. Il TAR del Lazio ha infatti dato il via libera ad una carta , rimasta fino ad oggi segreta , in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al caso ...... almeno in simili circostanze ma che evidenzia anche una certa incompatibilità con l'ambiente già scosso, in questa stagione, da cambiamenti radicali determinati dallo tsunami dell'e ...Sulla Continassa poi c'è sempre la questione relativa alle sentenze dei giudici sull'. Il futuro bianconero è inevitabilmente subordinato a questo. In ogni caso la dirigenza dovrà ...

Juventus, inchiesta Prisma: depositati gli atti integrativi. Cosa emerge di nuovo Eurosport IT

Due procedimenti in corso. Tutto nasce dal penale e dall’inchiesta Prisma, che con intercettazioni e perquisizioni ha scandagliato non solo i bilanci ma tutta l’attività della società bianconera degli ...Nell’ultima puntata della Bobo Tv, Lele Adani ha sottolineato le criticità della Juventus dopo la sconfitta di Roma ...