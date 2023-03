Inchiesta Covid, volano stracci nel mondo dei microbi La perizia di Crisanti inguaia il collega Speranza (Di martedì 7 marzo 2023) Nel meraviglioso mondo dei microbi volano stracci avvelenati e decollano ogni giorno i temuti uccelli paduli che hanno come destinazione il popò di “dotti, medici e sapienti”, come direbbe Bennato. Già prima il popolo italiano aveva capito che chi li aveva salvati o aveva tentato di farlo non era esattamente una amorevole confraternita di carità. La rapida trasformazione dei Covidstar da “angeli della siringa” a scaltri arrampicatori mediatici era sotto gli occhi di tutti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 7 marzo 2023) Nel meravigliosodeiavvelenati e decollano ogni giorno i temuti uccelli paduli che hanno come destinazione il popò di “dotti, medici e sapienti”, come direbbe Bennato. Già prima il popolo italiano aveva capito che chi li aveva salvati o aveva tentato di farlo non era esattamente una amorevole confraternita di carità. La rapida trasformazione deistar da “angeli della siringa” a scaltri arrampicatori mediatici era sotto gli occhi di tutti. Segui su affaritaliani.it

