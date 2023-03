Inchiesta Covid, Speranza: “Il virus era sconosciuto. Ci mancava il manuale” (Di martedì 7 marzo 2023) “La bussola l’abbiamo sempre avuta e ci portava a difendere innanzitutto la salute delle persone (…) ciò che ci mancava era il manuale di istruzione su come fronteggiare un virus sconosciuto”. È quanto ha detto l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, sentito dai pm di Bergamo nel gennaio 2021, oggi indagato nell’Inchiesta con al centro i reati di epidemia e omicidio colposi.sul capitolo della mancata attuazione del piano pandemico. Ecco cosa disse nel 2021 ai pm di Bergamo l’allora ministro della Salute Speranza. Oggi indagato nell’Inchiesta Covid “Il piano era datato e non costruito specificamente su un coronavirus ma su un virus influenzale”, ha spiegato Speranza, chiarendo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023) “La bussola l’abbiamo sempre avuta e ci portava a difendere innanzitutto la salute delle persone (…) ciò che ciera ildi istruzione su come fronteggiare un”. È quanto ha detto l’ex ministro della Salute, Roberto, sentito dai pm di Bergamo nel gennaio 2021, oggi indagato nell’con al centro i reati di epidemia e omicidio colposi.sul capitolo della mancata attuazione del piano pandemico. Ecco cosa disse nel 2021 ai pm di Bergamo l’allora ministro della Salute. Oggi indagato nell’“Il piano era datato e non costruito specificamente su un coronama su uninfluenzale”, ha spiegato, chiarendo ...

