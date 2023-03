Inchiesta Covid, Speranza: «Ci è mancato manuale per virus sconosciuto». Iss, solidarietà a Brusaferro (Di martedì 7 marzo 2023) Il piano pandemico quando scattò l'allerta Covid era «datato» e costruito «su un virus influenzale». Sono alcune delle dichiarazioni dell'ex ministro... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 marzo 2023) Il piano pandemico quando scattò l'allertaera «datato» e costruito «su uninfluenzale». Sono alcune delle dichiarazioni dell'ex ministro...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucianoCannito : Andrebbe fatta un’inchiesta sui successivi mesi della gestione Covid, non sui primissimi giorni. Nontivaccinitiamma… - LaVeritaWeb : Agli atti dell’inchiesta gli sms di Zaccardi, tecnico del ministro. Poco dopo lo scoppio della pandemia, spiega gli… - CottarelliCPI : A me sembra strano che si faccia un'inchiesta penale su come furono gestiti i primi giorni del Covid. Che si siano… - pottonello72 : RT @raffaellapaita: “Sulla Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid come in tutte le altre vicende noi del #TerzoPolo si… - rossmasp1960 : RT @fattoquotidiano: Inchiesta Covid, Remuzzi: “La verità è che per troppi anni abbiamo smantellato la sanità pubblica. Succedesse domani f… -