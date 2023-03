Inchiesta Covid, Remuzzi: “La verità è che per troppi anni abbiamo smantellato la sanità pubblica. Succedesse domani faremmo peggio” (Di martedì 7 marzo 2023) “L’Inchiesta della Procura di Bergamo sta passando sotto la lente di ingrandimento le frasi di tutti e da qui si sta costruendo un film. Ma la verità è che noi eravamo impreparati in quanto abbiamo continuato a smantellare per anni, anni e anni il nostro SSN. Sono 30 anni che abbiamo tirato fuori il modello lombardo, ma il mercato con la salute non c’entra niente. Se domani avessimo la stessa situazione, molto probabilmente faremmo peggio, perché abbiamo meno medici, meno infermieri, la gente è stanca e abbiamo anche l’aberrazione incredibile dei medici a gettone”. Sono le dure parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) dal direttore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “L’della Procura di Bergamo sta passando sotto la lente di ingrandimento le frasi di tutti e da qui si sta costruendo un film. Ma laè che noi eravamo impreparati in quantocontinuato a smantellare peril nostro SSN. Sono 30chetirato fuori il modello lombardo, ma il mercato con la salute non c’entra niente. Seavessimo la stessa situazione, molto probabilmente, perchémeno medici, meno infermieri, la gente è stanca eanche l’aberrazione incredibile dei medici a gettone”. Sono le dure parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) dal direttore ...

