Inchiesta Covid, l'ira di Gallera in chat: "Un bimbo di un anno in terapia intensiva? Dare questa notizia è devastante" (Di martedì 7 marzo 2023) Inchiesta Covid, l'ira di Gallera in chat: "Un bimbo di un anno in terapia intensiva? Non si possono Dare notizie così" Continuano a emergere dettagli dell'Inchiesta della procura di Bergamo sulla prima fase della pandemia. Dopo le chat in cui Giulio Gallera si scagliava contro l'Ordine dei medici, reo di aver protestato contro la gestione dell'emergenza, spuntano nuovi messaggi in cui l'ex assessore al Welfare della regione Lombardia si infuriava per la comunicazione. "Un bimbo di un anno in terapia intensiva??? Dare questa notizia è ...

