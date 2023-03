Inchiesta Covid, Fontana era contrario alla zona rossa (Di martedì 7 marzo 2023) Ci sono due versioni dei fatti che non coincidono sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo, quando la Valseriana fu travolta dal ciclone della prima ondata di Covid. La prima è quella fornita dal presidente rieletto della regione Lombardia Attilio Fontana che, sentito dai magistrati di Bergamo, il 29 maggio 2020, fa mettere a verbale: “Mi sono stupito che dopo l’arrivo dei soldati e Carabinieri non si è più fatta la zona rossa” e dice di essere “convinto che quando siamo intervenuti il virus ormai era diffuso; noi dovevamo intervenire prima”, precisando: “Noi credevamo nella realizzazione della zona rossa. La nostra non era una scelta politica, ma tecnica”. Bonometti sbugiarda Fontana. L’ex presidente di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Ci sono due versioni dei fatti che non coincidono sulla mancata istituzione dellaa Nembro e Alzano Lombardo, quando la Valseriana fu travolta dal ciclone della prima ondata di. La prima è quella fornita dal presidente rieletto della regione Lombardia Attilioche, sentito dai magistrati di Bergamo, il 29 maggio 2020, fa mettere a verbale: “Mi sono stupito che dopo l’arrivo dei soldati e Carabinieri non si è più fatta la” e dice di essere “convinto che quando siamo intervenuti il virus ormai era diffuso; noi dovevamo intervenire prima”, precisando: “Noi credevamo nella realizzazione della. La nostra non era una scelta politica, ma tecnica”. Bonometti sbugiarda. L’ex presidente di ...

