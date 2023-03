Incendio area Pip Sarno: i dati di Arpac (Di martedì 7 marzo 2023) Incendio area Pip Sarno: primi dati su inquinanti atmosferici di Arpac. L’agenzia fa sapere che gli accertamenti ancora in corso Sono disponibili i primi esiti analitici delle attività di monitoraggio avviate dall’Arpa Campania in seguito all’Incendio divampato nel pomeriggio dello scorso sabato 4 marzo in un’azienda di recupero materiali ferrosi nell’area Pip di Sarno. Lo annuncia l’agenzia in una nota inviata ieri in redazione. Si rimanda ai precedenti comunicati del 4 marzo e del 5 marzo per il quadro completo delle attività svolte finora dall’Agenzia. Dal 6 marzo sono disponibili, inoltre, i risultati relativi al campionatore di aria collocato la sera del 4 marzo nei pressi del luogo dell’Incendio per la determinazione di ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 7 marzo 2023)Pip: primisu inquinanti atmosferici di. L’agenzia fa sapere che gli accertamenti ancora in corso Sono disponibili i primi esiti analitici delle attività di monitoraggio avviate dall’Arpa Campania in seguito all’divampato nel pomeriggio dello scorso sabato 4 marzo in un’azienda di recupero materiali ferrosi nell’Pip di. Lo annuncia l’agenzia in una nota inviata ieri in redazione. Si rimanda ai precedenti comunicati del 4 marzo e del 5 marzo per il quadro completo delle attività svolte finora dall’Agenzia. Dal 6 marzo sono disponibili, inoltre, i risultati relativi al campionatore di aria collocato la sera del 4 marzo nei pressi del luogo dell’per la determinazione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Incendio area Pip Sarno: primi dati su inquinanti atmosferici di Arpac. L’agenzia fa sapere che gli accertamenti an… - sansalvonet : Vigili del Fuoco in azione nel primo pomeriggio nell'area dunale di Vasto Marina dove divampato un incendio che... - histoniumnet : Vigili del Fuoco in azione nel primo pomeriggio nell'area dunale di Vasto Marina dove divampato un incendio che... - AssoArpa : RT @ArpaCampania: ?? Incendio area Pip Sarno dello scorso 4 marzo: primi dati su inquinanti atmosferici, accertamenti ancora in corso. Leggi… - GazzettaSalerno : Sono disponibili i primi esiti analitici delle attività di monitoraggio avviate dall’Arpa Campania in seguito all’i… -