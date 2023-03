In un’altra vita Fabian Ruiz avrebbe potuto avere la carriera di Gavi (L’Equipe) (Di martedì 7 marzo 2023) Chi è veramente Fabian Ruiz? Se lo chiede L’Equipe, ricostruendo la storia dell’ex Napoli oggi al Psg. Inseguito dal Barcellona ma preso dal Betis, ha avuto problemi di crescita durante l’adolescenza che hanno messo in secondo piano, in qualche modo, il suo talento. “In un’altra vita, Fabian Ruiz avrebbe avuto la traiettoria fulminea di un Gavi, originario del suo stesso villaggio andaluso, Los Palacios, arruolato dal Barça a 11 anni e integrato nella prima squadra a 16”. L’Equipe raccoglie le dichiarazioni di Miguel Calzado, che cercò di reclutare Fabian al Siviglia ma che lo ritrovò al Betis. «Quando Fabian era un bambino, abbiamo visto che aveva un potenziale pazzesco. Era molto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) Chi è veramente? Se lo chiede, ricostruendo la storia dell’ex Napoli oggi al Psg. Inseguito dal Barcellona ma preso dal Betis, ha avuto problemi di crescita durante l’adolescenza che hanno messo in secondo piano, in qualche modo, il suo talento. “Inavuto la traiettoria fulminea di un, originario del suo stesso villaggio andaluso, Los Palacios, arruolato dal Barça a 11 anni e integrato nella prima squadra a 16”.raccoglie le dichiarazioni di Miguel Calzado, che cercò di reclutareal Siviglia ma che lo ritrovò al Betis. «Quandoera un bambino, abbiamo visto che aveva un potenziale pazzesco. Era molto ...

