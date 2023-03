“In gravidanza si può utilizzare un lubrificante intimo?” (Di martedì 7 marzo 2023) Salve dottoressa, sono incinta e per ora va tutto bene. Sento il desiderio di mantenere attiva l’intimità di coppia, ma mi chiedevo se fosse possibile usare un lubrificante intimo in gravidanza. Se sì, bisogna optare per prodotti particolari? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 7 marzo 2023) Salve dottoressa, sono incinta e per ora va tutto bene. Sento il desiderio di mantenere attiva l’intimità di coppia, ma mi chiedevo se fosse possibile usare unin. Se sì, bisogna optare per prodotti particolari? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene daOnLine.

