In fuga da Mia. La prima bozza della Misura di inclusione attiva sorprende anche il ministero del Lavoro (Di martedì 7 marzo 2023) È il ritorno della "manina" gialloverde, che si ripropone con il governo di Giorgia Meloni. La catena di comando politica del ministero del Lavoro tira in ballo funzionari anonimi, grigi burocrati che si divertono a passare le carte ai giornalisti. Parliamo della bozza del Mia, la Misura di inclusione attiva, il sussidio che dovrebbe rimpiazzare il Reddito di cittadinanza, un'altra Misura della stramba stagione dell'alleanza tra Lega e M5s. Mentre le agenzie di stampa battono la notizia di un documento in dodici articoli, con tanto di numeri, risparmio per le casse dello Stato, coperture, i vertici del dicastero di Via Veneto cadono inspiegabilmente dalle nuvole. È uno dei temi del giorno, ma i big del ...

