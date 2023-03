In arrivo la riforma del fisco: tre aliquote Irpef e sconto Ires a imprese che investono (Di martedì 7 marzo 2023) - Il disegno di legge sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri della prossima settimana. Allo studio un riordino complessivo del sistema tributario. Tra i punti chiave, la revisione di detrazioni, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 marzo 2023) - Il disegno di legge sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri della prossima settimana. Allo studio un riordino complessivo del sistema tributario. Tra i punti chiave, la revisione di detrazioni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : A Milano all’Universita’ Cattolica al convegno organizzato dall’ordine dei commercialisti (e associazione). Il vice… - LeggiOggi_it : E' in arrivo una nuova #riforma delle #aliquote #Irpef. Si lavora su 3 soli scaglioni ? - Nclosing123 : #MIA =Macelleria(sociale) In Arrivo Nessun essere umano,in nessun posto d'Italia,puo' sopravvivere 1mese con 375… - franco_sala : RT @mattino5: 'Questa bozza di riforma in realtà non affronta il vero problema, un conto è l'assistenza, un altro conto è il lavoro' @Dani… - Daniele_Manca : RT @mattino5: 'Questa bozza di riforma in realtà non affronta il vero problema, un conto è l'assistenza, un altro conto è il lavoro' @Dani… -