In 24 ore quasi quattromila nuovi iscritti al Pd con il tesseramento online (Di martedì 7 marzo 2023) Il 9 marzo si chiude la pratica delle iscrizioni al Partito democratico del 2022, con le adesioni legate al congresso appena finito. E subito si aprirà la possibilità di fare la nuova tessera del 2023. Ma già da ieri è aperto il tesseramento online, come annunciato dalla neo segretaria Elly Schlein nella trasmissione "Che Tempo che Fa". E in appena 24 ore dalla riapertura, le nuove iscrizioni al Pd hanno sfiorato quota 4mila. È «l'effetto Schlein», come lo chiamano in tanti. Mentre si prepara il rientro nel partito degli iscritti di Articolo Uno, i circoli del Pd sono pronti a stampare le nuove tessere. A partire dalla Bolognina, dove si è iscritta la stessa Schlein lo scorso dicembre. «Popolo delle primarie, entrate a far parte della comunità democratica», ha detto Schlein. Bisogna capire se «l'effetto» ci sarà anche offline.

