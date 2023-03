In 20 contro due poliziotti per evitare l’arresto di un pregiudicato (Di martedì 7 marzo 2023) Momenti di tensione questo pomeriggio nel quartiere Paolo VI, dove due falchi della Squadra Mobile della Questura di Taranto sono stati accerchiati e aggrediti da una ventina di persone che volevano evitare l’arresto di un soggetto pregiudicato, già sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori per presunto traffico di sostanza stupefacente. I fatti sono avvenuti intorno alle 13 in via Pastore, dove i due agenti in borghese hanno fermato il soggetto. In quel momento sono stati accerchiati da circa 20 persone che volevano impedirne l’arresto. E’ nata così una colluttazione e i due poliziotti hanno chiesto l’ausilio delle volanti che, giunte sul posto a sirene spiegate, sono riuscite a disperdere la folla. Gli agenti così, nonostante le difficoltà, sono riusciti ad arrestare il ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 7 marzo 2023) Momenti di tensione questo pomeriggio nel quartiere Paolo VI, dove due falchi della Squadra Mobile della Questura di Taranto sono stati accerchiati e aggrediti da una ventina di persone che volevanodi un soggetto, già sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori per presunto traffico di sostanza stupefacente. I fatti sono avvenuti intorno alle 13 in via Pastore, dove i due agenti in borghese hanno fermato il soggetto. In quel momento sono stati accerchiati da circa 20 persone che volevano impedirne. E’ nata così una colluttazione e i duehanno chiesto l’ausilio delle volanti che, giunte sul posto a sirene spiegate, sono riuscite a disperdere la folla. Gli agenti così, nonostante le difficoltà, sono riusciti ad arrestare il ...

