Immagine internazionale per Napoli Gli albergatori | Rilanciare lo storico Hotel del Londres a piazza Municipio

"Siamo assolutamente favorevoli alla restituzione alla sua originaria destinazione alberghiera dello storico Hotel de Londres di piazza Municipio a Napoli, attualmente sede del Tar Campania ": è il pensiero di Costanzo Iaccarino, Presidente Federalberghi-Confcommercio Campania. "Sarebbe un ulteriore attrattore per il Turismo di Alta Gamma nel capoluogo e un gran beneficio per la città poter ospitare in una delle sue piazze più belle una struttura alberghiera di alto profilo – spiega il leader dell'associazione degli albergatori -. Una struttura che darebbe un ulteriore impulso all'Immagine internazionale della città, attirando la fascia di Turismo a maggiore capacità di spesa. Il Tar – prosegue Iaccarino – potrebbe più utilmente ...

