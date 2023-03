(Di martedì 7 marzo 2023) La manifestazione di sabato a Firenze potrebbe essere la linea di partenza di un derby. Già, perché la segreteria di Elly Schlein, per vocazione e messaggi, almeno al momento, definisce una virata del Pd verso la sinistra radicale. Solo che lo spazio di un «melenchonismo all'italiana» era già presidiato, dalla caduta del governo Draghi, dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

Bonaccini è scelto dal 38 per cento, Schlein dal 31. Insomma, il divario è piuttosto ridotto. Soprattutto alla luce di un 31 per cento di indecisi che, sempre che si presentino ai ...Gli iscritti al Pd voteranno fino al 12 febbraio (il 19 in Lombardia e Lazio a causa delle elezioni regionali), mentre il 26 febbraio sarà la volta della sfida a due tra i primi ...