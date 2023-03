Ilary Blasi cancella Francesco Totti: sparite da Instagram tutte le foto insieme (Di martedì 7 marzo 2023) A pochi giorni dall'inizio della separazione giudiziale, la showgirl ha eliminato dal suo profilo social tutte le tracce dell'ex marito. Uniche eccezioni: due immagini in cui compaiono anche i figli Leggi su vanityfair (Di martedì 7 marzo 2023) A pochi giorni dall'inizio della separazione giudiziale, la showgirl ha eliminato dal suo profilo socialle tracce dell'ex marito. Uniche eccezioni: due immagini in cui compaiono anche i figli

