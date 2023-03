(Di martedì 7 marzo 2023) Stefano Corgnati racconta ad ‘Agenzia’ la sua visione futuraa partire dall’interazione con la, per dare risposte alle richieste di lavoro, al cambiamento climatico e ad altri temi centrali che riguardano sia il settore pubblico che privato. Attualmente èalle Politiche Interne, ma inpotrebbe diventare la nuova guida deldi. Con questo spirito Stefano Corgnati racconta ad ‘Agenzia’ la sua visione futuraa partire dall’interazione con la, per dare risposte alle richieste di lavoro, al cambiamento climatico e ad altri temi centrali che riguardano sia il settore pubblico che privato. Se dovesse fare un bilancio in questi anni da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lazio_TV : Il vicerettore del Politecnico di Torino a Nova: “Il futuro dell’Ateneo è al servizio della società” -

Attualmente èalle Politiche Interne, ma in futuro potrebbe diventare la nuova guidaPolitecnico di Torino. Con questo spirito Stefano Corgnati racconta ad 'Agenzia Nova' la sua visione futura dell'...... è centrale quella relativa alla progettazione e costruzioneCentro Regionale sul Cambiamento ... Egidio Dansero,vicario per la sostenibilità e la cooperazione allo sviluppo Università ...Dopo essere aver ricoperto l'incarico dicollegio Gregorio XIV di Cremona (1952 - 1954) eSeminario vescovile "S. Maria della Pace" (1954 - 1962), don Rossi per sei ...

Il vicerettore del Politecnico di Torino a Nova: “Il futuro dell’Ateneo è al servizio della società” Agenzia Nova

Stefano Corgnati racconta ad 'Agenzia Nova' la sua visione futura dell'Ateneo a partire dall'interazione con la società, per dare risposte alle richieste ...In occasione della Giornata della donna che si celebra l'8 marzo, autorità vaticane e accademiche rifletteranno sul tema "Donne nella Chiesa: artefici dell'umano", in preparazione al convegno internaz ...