Il Tottenham ritrova Conte “Pronti per sfidare il Milan” (Di martedì 7 marzo 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Sapete benissimo quanto sia importante per me lavorare coi miei giocatori e il mio staff, da lontano ho provato a stare loro vicino ma essere in presenza è un'altra cosa, so che non è facile stare tre settimane senza allenatore. Ma sono tornato, sto bene e domani abbiamo una partita importante, vitale per noi: vogliamo passare il turno”. Antonio Conte è pronto a tornare in panchina e lo farà a Londra, per il ritorno degli ottavi di Champions in cui il Tottenham è chiamato a ribaltare lo 0-1 di San Siro col Milan. Proprio la gara d'andata fu l'ultima del tecnico salentino prima di prendersi un pò di riposo dopo la rimozione della cistifellea e il rientro anticipato. “Sicuramente ho sottovalutato il recupero dopo l'operazione e magari ho sopravvalutato il mio corpo ma l'ho fatto per senso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Sapete benissimo quanto sia importante per me lavorare coi miei giocatori e il mio staff, da lontano ho provato a stare loro vicino ma essere in presenza è un'altra cosa, so che non è facile stare tre settimane senza allenatore. Ma sono tornato, sto bene e domani abbiamo una partita importante, vitale per noi: vogliamo passare il turno”. Antonioè pronto a tornare in panchina e lo farà a Londra, per il ritorno degli ottavi di Champions in cui ilè chiamato a ribaltare lo 0-1 di San Siro col. Proprio la gara d'andata fu l'ultima del tecnico salentino prima di prendersi un pò di riposo dopo la rimozione della cistifellea e il rientro anticipato. “Sicuramente ho sottovalutato il recupero dopo l'operazione e magari ho sopravvalutato il mio corpo ma l'ho fatto per senso di ...

