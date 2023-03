Il tifo a Napoli è cambiato | è salottiero Sono i nostalgici a lamentarsi dello stadio mortorio

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 marzo 2023) Non riesco a non partecipare a questa querelle sugli ultras che scioperano e sulloSan Paolo (pardón, Maradona) diventato una specie di catacomba silenziosa. Mi rifaccio soprattutto all’articolo scritto da Fabio Avallone rispetto al quale non mi trovo d’accordo. E non rispetto al modo in cui lui ha descritto l’involuzione che ha caratterizzato i gruppi ultras in questi anni.il primo a dispiacersi per come è stata gestita la curva B, che frequento ogni domenica (o quandunque si giochi) essendo un abbonato pluriennale. Per esempio quando ancora non era vietato da questo stupidissimo regolamento d’uso di poter portare bandiere e vessilli allo, i nostri amici organizzati hanno più volte impedito a tanti di noi di esporre bandiere e affini perché non aderenti alla loro linea. O ancora ricordo con amarezza il giorno del ...