(Di martedì 7 marzo 2023) Quando si parla di tie-dye il riferimento alla subcultura degli hippie della fine degliè certamente dovuto. I giovani di allora, completamente votati alla pace, di solito abbinavano ai jeans una serie di pezzi che tingevano e confezionavano autonomamente. E infatti la tecnica del tie-dye – che ha origini antichissime legate a Giappone, Cina e India –, si caratterizza per la possibilità di realizzare, senza troppi sforzi, dei decori tipicamente psichedelici grazie a giochi di nodi e tinture a bagno. Dando uno sguardo alle collezioni Spring Summer 2023 si può notare come questo tipo di stampa sia stata declinata nelle più differenti accezioni, confermandosi come uno dei trend più interessanti, sia per la sua incredibile versatilità, ma anche per la facilità con cui è possibile combinare colori differenti che illuminano i look, dal più ...

Da un lato c'è chi punta su stampe e applicazioni moderne, come ildi Dior o le borchie di Balmain, per modelli dalla sagoma classica. Mentre dall'altro c'è chi stravolge la forma, più ...E le altre sfilate del giorno 2 della Milano Fashion Week 2023 Nella seconda, si trasforma in giovane dama bon ton per l'afterparty organizzato da Miuccia, in cui opta per un abito in raso...Anche il gubbino di jeans vive una stagione nuova, ripescando l'effettodella febbre Y2K, in una transizione che vira il lavaggio verso il verde, il giallo, sfociando in un denim dal military ...

Il tie-dye in tutte le sue sfumature, dagli anni Sessanta a oggi GQ Italia

