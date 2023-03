Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Il #TAR dà ragione alla #Juventus contro la #FIGC: dopo una serie di dinieghi, finalmente gli avvocati del club bia… - sportface2016 : Caso plusvalenze, il TAR del Lazio dà ragione alla #Juventus. Via libera alla carta “segreta”, il documento entra n… - infoitsport : Il Tar dà ragione a Cherubini: la 'carta Covisoc' va consegnata agli avvocati difensori - FilominoGanasce : @Gazzetta_it vi siete guardati bene dal titolare 'Il TAR da ragione alla Juve' merde. Per non parlare dell'articolo… - sportli26181512 : Il Tar dà ragione a Cherubini: la 'carta Covisoc' va consegnata agli avvocati difensori: Il Tar dà ragione a Cherub… -

Ilè intervenuto per sancire che si tratta di un 'contenuto provvedimentale almeno implicito'. Un punto per la Juve insomma, anche se il valore di questo punto è tutto da stabilire. Certo ora la ...... ilha dato quindiagli avvocati, ordinando contestualmente alla Covisoc di fornire una copia della nota della Procura Federale entro sette giorni dalla comunicazione. I legali della ...La difesa della Juve mette a segno il primo punto nell'ambito dell' Inchiesta Prisma . Ildel Lazio ha infatti dato il via libera ad una carta , rimasta fino ad oggi segreta , in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al caso plusvalenze.

Inchiesta Prisma, prima vittoria della Juve: il Tar dà ragione ai bianconeri Corriere dello Sport

Il Tar del Lazio da ragione ai bianconeri per il processo sulle plsuvalenze: i dettagli sulla nota che finora era stata negata ...La difesa della Juve segna un punto nel caso plusvalenze. Il TAR del Lazio ha infatti dato il via libera all’accesso per i legali del club bianconero alla carta finora “segreta”: ...