Il sinistro di Pedro | poi Pavlidis e Kerkez | guarda Lazio - Az Alkmaar

Tonfo Lazio, la squadra di Sarri nell'andata di finale degli ottavi di Conference League perde 2 - 1 all'Olimpico contro l'Az Alkmaar. Sara' proprio lo stesso Zaccagni, al 18', a servire invece al'assist del vantaggio laziale, con lo spagnolo Pedro che colpisce di sinistro battendo il portiere ospite per l'1 - 0. La risposta dell'AZ arriva con i guizzi di Pavlidis e Kerkez tra fine primo tempo e inizio secondo.

Lazio-AZ 1-2: Pedro illude, ma Pavlidis e Kerkez complicano il passaggio del turno ilgazzettino.it

Altro che fortino Olimpico. Per la prima volta la Lazio di Sarri crolla in casa in Europa e lo fa da situazione di vantaggio. Pedro illude tutti con un piattone sinistro che viene rimontato ...MAXIMIANO 5,5: Pavlidis lo fulmina d’esterno, Kerkez lo buca tra le gambe. Non sono errori, però neanche parate provvidenziali. E la sensazione che potesse fare qualcosina in ...