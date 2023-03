Il ritorno delle streghe: nel Sannio un progetto artistico e futuristico (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl ritorno delle streghe, in tempi di guerra, bellezze campane ed aziende sannite si uniscono per dare forma ad un progetto artistico e futuristico. Contro la guerra in tutte le sue forme, la bellezza, l’arte, la passione, l’amore per la propria terra come per il proprio lavoro, tanti elementi volti a spegnere il fuoco che arde su questo pianeta. Ognuno di noi può e deve dare il suo contributo, che sia politico, militare o in questo caso artistico, affinché si sensibilizzi l’opinione pubblica, sembrerebbe retorica, ma solo un pazzo potrebbe vederla come tale. La visione è del fotografo sannita Giovanni Di Dio in coppia fissa con sua moglie Maria, si materializza con degli scatti di Alta Moda accompagnati dai magnifici abiti dell’Atelier ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl, in tempi di guerra, bellezze campane ed aziende sannite si uniscono per dare forma ad un. Contro la guerra in tutte le sue forme, la bellezza, l’arte, la passione, l’amore per la propria terra come per il proprio lavoro, tanti elementi volti a spegnere il fuoco che arde su questo pianeta. Ognuno di noi può e deve dare il suo contributo, che sia politico, militare o in questo caso, affinché si sensibilizzi l’opinione pubblica, sembrerebbe retorica, ma solo un pazzo potrebbe vederla come tale. La visione è del fotografo sannita Giovanni Di Dio in coppia fissa con sua moglie Maria, si materializza con degli scatti di Alta Moda accompagnati dai magnifici abiti dell’Atelier ...

