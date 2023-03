Il rispetto nel mondo del calcio (Di martedì 7 marzo 2023) Tre episodi dell’ultimo weekend hanno riportato alla ribalta il concetto di rispetto nel mondo del calcio: Dybala dopo Roma-Juventus esulta con i compagni di squadra al termine di una partita equilibrata e molto importante per il campionato di 2 squadre: la sua attuale e la sua ex. Sempre in Roma-Juventus Kean viene coinvolto in un confronto di lotta greco romana con un avversario e reagisce con un calcione. Espulsione sacrosanta dopo una manciata di secondi dall’ingresso in campo. Sfiorato il record assoluto di velocità. Il Liverpool colpisce sette volte il Manchester United in un match che al 66’ era già chiuso dopo 4 goal, continuando a macinare gioco fino al termine della partita. Andiamo ad approfondire questi tre episodi in merito al significato di rispetto nel mondo del ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 7 marzo 2023) Tre episodi dell’ultimo weekend hanno riportato alla ribalta il concetto dineldel: Dybala dopo Roma-Juventus esulta con i compagni di squadra al termine di una partita equilibrata e molto importante per il campionato di 2 squadre: la sua attuale e la sua ex. Sempre in Roma-Juventus Kean viene coinvolto in un confronto di lotta greco romana con un avversario e reagisce con unne. Espulsione sacrosanta dopo una manciata di secondi dall’ingresso in campo. Sfiorato il record assoluto di velocità. Il Liverpool colpisce sette volte il Manchester United in un match che al 66’ era già chiuso dopo 4 goal, continuando a macinare gioco fino al termine della partita. Andiamo ad approfondire questi tre episodi in merito al significato dineldel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : Da premier “chiedo perdono a tutti, ma soprattutto ai parenti delle vittime, nel 2023 non può accadere” “I cittadi… - FratellidItalia : ?? Se hanno agito nel massimo rispetto delle regole senza commettere errori come sostengono loro, allora perché hann… - marattin : I liberal-democratici non devono soffrire di nessun complesso di inferiorità rispetto ai tanti conservatori (di des… - CatiaUcini : RT @IlariaTaddei1: @PpBombardieri @luigisbarra @mauriziolandini @ellyesse @serracchiani @MEF_GOV @CalderoneMarina Opzione donna, versione… - MilanNewsit : Cosa cambierà nel Tottenham rispetto all'andata? Pioli: 'Proverà ad aggredire di più, dobbiamo stare attenti' -