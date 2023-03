Il report Legambiente: l’Italia dipende al 90% dalla neve artificiale. Che fa consumare quasi cento milioni di metri cubi d’acqua ogni anno (Di martedì 7 marzo 2023) Con la neve naturale sempre più rara per l’aumento delle temperature, l’Italia è tra i Paesi alpini più dipendenti da quella artificiale, che ricopre il 90% delle piste. In Austria la percentuale è del 70%, in Svizzera del 50%, in Francia del 39% e in Germania del 25%. Ma quella su cui si punta è una neve sempre più costosa e prodotta con una pratica non sostenibile che sperpera soldi pubblici. Lo raccontano i dati del dossier di Legambiente “nevediversa 2023. Il turismo invernale nell’era della crisi climatica”. Il sistema di innevamento artificiale, infatti, comporta consistenti consumi di acqua, energia e suolo in territori di grande pregio. Secondo Legambiente, in particolare, la copertura del 90% delle piste fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Con lanaturale sempre più rara per l’aumento delle temperature,è tra i Paesi alpini piùnti da quella, che ricopre il 90% delle piste. In Austria la percentuale è del 70%, in Svizzera del 50%, in Francia del 39% e in Germania del 25%. Ma quella su cui si punta è unasempre più costosa e prodotta con una pratica non sostenibile che sperpera soldi pubblici. Lo raccontano i dati del dossier didiversa 2023. Il turismo invernale nell’era della crisi climatica”. Il sistema di innevamento, infatti, comporta consistenti consumi di acqua, energia e suolo in territori di grande pregio. Secondo, in particolare, la copertura del 90% delle piste fa ...

