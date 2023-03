Il regime iraniano soffoca le studentesse (Di martedì 7 marzo 2023) Negli ultimi mesi più di un migliaio di giovani donne iraniane si sono sentite male in seguito all’inalazione di gas tossici. Il sospetto è che si tratti di attacchi premeditati e addirittura orchestrati dal regime come forma di vendetta per i disordini occorsi in Iran negli ultimi tempi. Un report dell’Ispi fa il punto della situazione. Le proteste scoppiarono a metà dello scorso settembre, quando il popolo iraniano venne a sapere che la studentessa ventiduenne Mahsa Amini era morta mentre si trovava in stato di fermo in una caserma di polizia. Oggi molti alunni e genitori sostengono che i casi di avvelenamento a cui si assiste siano un tentativo deliberato di punire le donne che hanno preso parte, ispirato e guidato le sommosse. Video verificati da BBC Persian mostrano immagini di studentesse che fuggono dai dormitori in preda a ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) Negli ultimi mesi più di un migliaio di giovani donne iraniane si sono sentite male in seguito all’inalazione di gas tossici. Il sospetto è che si tratti di attacchi premeditati e addirittura orchestrati dalcome forma di vendetta per i disordini occorsi in Iran negli ultimi tempi. Un report dell’Ispi fa il punto della situazione. Le proteste scoppiarono a metà dello scorso settembre, quando il popolovenne a sapere che la studentessa ventiduenne Mahsa Amini era morta mentre si trovava in stato di fermo in una caserma di polizia. Oggi molti alunni e genitori sostengono che i casi di avvelenamento a cui si assiste siano un tentativo deliberato di punire le donne che hanno preso parte, ispirato e guidato le sommosse. Video verificati da BBC Persian mostrano immagini diche fuggono dai dormitori in preda a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Appena ha preso la parola il min.degli Esteri della Rep. Islamica in #Iran,#HosseinAmirabdollahian,alla riunione de… - MarianoGiustino : Ci sono “utili idioti” o lobbisti al servizio del regime iraniano che si spacciano per esperti,ma dimostrano di non… - MarianoGiustino : Tutto sugli avvelenamenti con agenti chimici nelle scuole dell'#Iran nel mio articolo per @HuffPostItalia, sul regi… - Gianni89686867 : Per gli ammiratori nostrani del regime #iraniano #Iran, «Avvelenate le nostre figlie a scuola perché vi fanno pau… - IGalliena : RT @PpBombardieri: Oggi abbiamo incontrato la nostra cara amica, attrice e conduttrice, Marisa Laurito. Promotrice della petizione “Donna,… -