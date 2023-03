Il Real Madrid si è offerto di ingaggiare Dusan Vlahovic (Di martedì 7 marzo 2023) A caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione, il Real Madrid ha ricevuto un’offerta di alto livello. L’attaccante serbo Dusan Vlahovic, attualmente alla Juventus, è stato avvicinato dal Real Madrid Torniamo all’attaccante del Real Madrid. Mentre Karim Benzema sta attraversando un momento difficile davanti alla porta e non ha ancora recuperato l’eccellente forma L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 7 marzo 2023) A caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione, ilha ricevuto un’offerta di alto livello. L’attaccante serbo, attualmente alla Juventus, è stato avvicinato dalTorniamo all’attaccante del. Mentre Karim Benzema sta attraversando un momento difficile davanti alla porta e non ha ancora recuperato l’eccellente forma L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vusanismo : @AlbiT4ro Real Madrid nelle ultime partite un po’ in affanno. Liverpool che ha disintegrato lo UTD. Why not - M__ichelangelo : @IlarioDiGiovamb Conte allenerà la Juve Ancelotti il Brasile Mourinho il Real Madrid - LeMaillotDeFoot : - Sassuolo - Portugal - Real Madrid - Arsenal - pedro81065329 : La mia prima partita, portato al bar da mio padre (interista) fu Real Madrid Juve 0-1 con rete di Sivori. - LeBombeDiVlad : ? #RealMadrid, deciso il futuro di #Hazard: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni La situazione ?? #LBDV… -