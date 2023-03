Il Psg boccia Donnarumma | il ritorno in Italia solo ad una condizione

(Di martedì 7 marzo 2023) Gigioè sempre più nel mirino dei tifosi del Psg, in particolar modo il portiere è stato contestato per un altro errore nella sfida della Ligue 1 contro il Nantes. Le qualità del portiereno non sono in discussione, è uno dei migliori in circolazione. E’ ancora giovane, ma può già vantare oltre 300 partite in carriera. Si è subito imposto ad altissimi livelli e qualche errore è stato più che normale. Cresciuto nelle giovanili del Milan, si è subito dimostrato all’altezza di un club così importante come quello rossonero. Poi la rottura, il mancato accordo sul rinnovo e l’addio. Gigio si è trasferito al Psg, l’esperienza è stata altalenante: grandissime parate, ma anche qualche errore. E’ stato l’eroe della Nazionalena all’Europeo, con Chiesa si è dimostrato l’uomo in più della spedizione azzurra. Tutte le ...

L'italiano così paga di nuovo il giro, per un intervento non impeccabile, nonostante varie parate cruciali che hanno limitato i danni del, rimasto in vista per il ritorno in casa del Bayern ...Donnarumma papera e Coman gol:- Bayern 0 - 1 Ilperde in casa contro il Bayern Monaco : 0 - 1 pesante che mette a fortissimo rischio la ...Donnarumma . 'Cosa mi avevi detto subito gli ...Solo a quel punto ilpotrebbe valutare qualche mossa, ma i lacci del fair - play finanziario sono già stretti. Così, il tecnico dovrebbe affidarsi al giovane Bitshiabu, rinviando il dossier ...

Gigio Donnarumma è finito nel mirino dei tifosi del Psg dopo l'errore contro il Nantes: le voci sul possibile ritorno nel campionato di Serie A ...