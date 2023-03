Il proprietario del Liverpool John Henry insiste sul fatto che l’impegno dell’FSG “rimane più forte che mai”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 7 marzo 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ildelafferma chedel Fenway Sports Group (FSG) nei confronti delpiùche mai” mentre continuano i colloqui con i potenziali investitori. FSG ha annunciato a novembre di essere aperto a nuovi investimenti, maha chiarito il mese scorso che il club della Premier League non è completamente in vendita. Ciòil caso, conche ha confermato in una rara intervista martedì che FSG sta cercando una terza parte da aggiungere al proprio investimento per far crescere il club. “Mentre abbiamo formalizzato un processo che ha identificato potenziali investitori per il club, ...