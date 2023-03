Il proprietario del Liverpool: «Continueremo a concentrarci su investimenti saggi sul mercato» (Di martedì 7 marzo 2023) John W. Henry, proprietario del Liverpool Football Club, ha parlato in un’intervista al Liverpool Echo del momento del club John W. Henry, proprietario del Liverpool Football Club, ha parlato in un’intervista al Liverpool Echo. PAROLE – «Continuiamo a costruire il Liverpool Football Club in maniera responsabile, abbiamo visto troppe società di calcio seguire percorsi insostenibili. Continueremo a concentrarci su investimenti saggi sul mercato, rimaniamo incredibilmente impegnati nella nostra squadra, è un orgoglio farlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) John W. Henry,delFootball Club, ha parlato in un’intervista alEcho del momento del club John W. Henry,delFootball Club, ha parlato in un’intervista alEcho. PAROLE – «Continuiamo a costruire ilFootball Club in maniera responsabile, abbiamo visto troppe società di calcio seguire percorsi insostenibili.susul, rimaniamo incredibilmente impegnati nella nostra squadra, è un orgoglio farlo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

