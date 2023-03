Il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva in visita all’Accademia (Di martedì 7 marzo 2023) Una gradita visita nella mattinata di lunedì 6 marzo per l’Accademia dello Sport di Bergamo per la Solidarietà. Negli uffici di via Monte Gleno è venuto a trovarci il numero uno del Coni Lombardia, il Presidente Marco Riva, a capo dello sport regionale dal 2021. Insieme a Giovanni Licini il Presidente ha così potuto vedere da vicino gli impianti di via Monte Gleno e conoscere i collaboratori della nostra associazione, come sempre al lavoro in vista dei prossimi eventi sportivi con le sfide di golf e il classico torneo di tennis. Marco Riva ha confermato che sarà presente al Tennis 2023 che si svolgerà sui campi della Cittadella dello Sport nel prossimo mese di maggio. “È stato un bellissimo incontro – ha spiegato il numero uno del ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 marzo 2023) Una graditanella mattinata di lunedì 6 marzo per l’Accademia dello Sport di Bergamo per la Solidarietà. Negli uffici di via Monte Gleno è venuto a trovarci il numero uno del, il, a capo dello sport regionale dal 2021. Insieme a Giovanni Licini ilha così potuto vedere da vicino gli impianti di via Monte Gleno e conoscere i collaboratori della nostra associazione, come sempre al lavoro in vista dei prossimi eventi sportivi con le sfide di golf e il classico torneo di tennis.ha confermato che sarà presente al Tennis 2023 che si svolgerà sui campi della Cittadella dello Sport nel prossimo mese di maggio. “È stato un bellissimo incontro – ha spiegato il numero uno del ...

