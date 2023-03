Il presidente congolese si scaglia contro Macron | il tour africano diventa incubo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano2114 : RT @Giovanni1169h: Macron ha litigato con il presidente congolese Felix Tshisekedi quando quest'ultimo ha deciso di ricordare al suo omolog… - MuredduGiovanni : RT @GranozioRanieri: IL PRESIDENTE FRANCESE VIENE ASFALTATO DAL SUO OMOLOGO CONGOLESE, FELIX TSHISEKEDI, IN DIRETTA.... - ClaudiaTicinese : RT @elisamariastel1: Macron ha litigato con il presidente congolese Felix Tshiseke, quando quest'ultimo ha deciso di ricordargli il coinvol… - FigliContesi_21 : RT @brotto_marco: succedono cose incredibili: ????Macron ha litigato con il presidente congolese Felix Tshisekedi quando quest'ultimo ha deci… - Lisuccen : RT @GennaroBeninca1: Intanto la Francia di Maccaron continua a prendere schiaffi in Africa.Qui il litigio con il presidente congolese Tshis… -

L'arrivo delfrancese nella capitale della Repubblica Democratica del Congo è stato preceduto da una serie di proteste nazionali. Anche se non su larga scala, esse potrebbero essere viste ...Felix Tshisekedi ed emmanuel macron litigano in congo (AGENZIA VISTA) - Battibecco durante una conferenza stampa in Congo tra ilfrancese Macron e l'omologo africano Félix Tshisekedi, che ha accusato la Francia di genocidio durante la colonizzazione ...Le dichiarazioni "Se la Francia vuole continuare a collaborare con gli Stati africani - ha aggiunto il- deve sintonizzarsi sulla politica africana e capire in che modo i popoli ...

La strigliata del presidente del Congo a Macron, nervi tesi sul colonialismo francese: «Iniziate a guardarci ... Open

“Insieme per il Congo, nel cuore dell’Africa”, questo il titolo dell’evento organizzato da Padre Apollinare Zenzo dei Frati Minori di Napoli e dall’Associazione “Insieme per il Congo” alla presenza di ...Il tour africano del presidente francese Emmanuel Macron (1-4 marzo 2023) era giudicato alquanto controverso ancora prima della partenza. La politica estera francese nel continente, soprattutto nell’u ...