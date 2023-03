Il Poliambulatorio San Raffaele Termini scende in campo insieme all'AS Roma per la festa della donna (Di martedì 7 marzo 2023) L'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Poliambulatorio San Raffaele Termini scende in campo insieme all'A.S. Roma per una giornata dedicata alla cultura della prevenzione e alla salute al femminile. Il club giallorosso ha deciso infatti di attivare un network di strutture sanitarie della capitale per offrire alle donne prestazioni e screening gratuiti di vario tipo. All'iniziativa prenderanno dunque parte il Poliambulatorio San Raffaele Termini, l'ASL RM1, l'ASL RM3 e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Per l'occasione al San Raffaele, official partner ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) L'8 marzo, in occasioneGiornata internazionale, ilSaninall'A.S.per una giornata dedicata alla culturaprevenzione e alla salute al femminile. Il club giallorosso ha deciso infatti di attivare un network di strutture sanitariecapitale per offrire alle donne prestazioni e screening gratuiti di vario tipo. All'iniziativa prenderanno dunque parte ilSan, l'ASL RM1, l'ASL RM3 e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Per l'occasione al San, official partner ...

