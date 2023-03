Il pieno costa troppo, automobilista scappa senza pagare: “Siete dei ladri” (Di martedì 7 marzo 2023) Il pieno di carburante costava troppo, così – dopo aver fatto rifornimento – ha ingranato la marcia ed è corso via gridando “sei un ladro” al benzinaio: è successo sull’autostrada A14 in un’area di servizio a Montefeltro Ovest, all’altezza di Riccione. Un 56enne, originario della Basilicata, ora indagato dalla Procura di Rimini per insolvenza fraudolenta, aveva da poco finito di riempire di gpl il serbatoio della sua auto, ma dopo aver visto l’ammontare dell’importo da pagare, 42 euro, ha iniziato a dare in escandescenze, affermando che la sua utilitaria non avrebbe potuto contenere così tanto carburante se il prezzo non fosse stato gonfiato. Una discussione allargatasi poi anche al titolare della pompa di benzina. “Siete dei ladri, io non pago”, avrebbe detto ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) Ildi carburanteva, così – dopo aver fatto rifornimento – ha ingranato la marcia ed è corso via gridando “sei un ladro” al benzinaio: è successo sull’autostrada A14 in un’area di servizio a Montefeltro Ovest, all’altezza di Riccione. Un 56enne, originario della Basilicata, ora indagato dalla Procura di Rimini per insolvenza fraudolenta, aveva da poco finito di riempire di gpl il serbatoio della sua auto, ma dopo aver visto l’ammontare dell’importo da, 42 euro, ha iniziato a dare in escandescenze, affermando che la sua utilitaria non avrebbe potuto contenere così tanto carburante se il prezzo non fosse stato gonfiato. Una discussione allargatasi poi anche al titolare della pompa di benzina. “dei, io non pago”, avrebbe detto ...

