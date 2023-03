Il piano per bandire Huawei e Zte dalla rete 5G tedesca (Di martedì 7 marzo 2023) Arriva una stretta dalla Germania contro la tecnologia cinese. Il governo tedesco potrebbe vietare agli operatori di telecomunicazioni l’uso di alcuni componenti dei giganti cinesi Huawei e ZTE nelle sue reti 5G. A dare la notizia è il sito Zeit Online, e parla della possibilità di un bando anche di alcuni componenti che sono già presenti nelle reti, e questo potrebbe comportare l’obbligo di ritiro e sostituzione da parte degli operatori. Secondo Zeit Online, l’agenzia governativa tedesca di cybersecurity e il ministero dell’Interno lavorano da mesi per cercare di confermare se ci sono effettivamente componenti nelle reti 5G che potrebbero compromettere la sicurezza della Germania. Lo studio è ancora in corso, ma la testata – che ha consultato fonti del governo – sostiene che la conclusione è già arrivata e implica il divieto. Nel ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) Arriva una strettaGermania contro la tecnologia cinese. Il governo tedesco potrebbe vietare agli operatori di telecomunicazioni l’uso di alcuni componenti dei giganti cinesie ZTE nelle sue reti 5G. A dare la notizia è il sito Zeit Online, e parla della possibilità di un bando anche di alcuni componenti che sono già presenti nelle reti, e questo potrebbe comportare l’obbligo di ritiro e sostituzione da parte degli operatori. Secondo Zeit Online, l’agenzia governativadi cybersecurity e il ministero dell’Interno lavorano da mesi per cercare di confermare se ci sono effettivamente componenti nelle reti 5G che potrebbero compromettere la sicurezza della Germania. Lo studio è ancora in corso, ma la testata – che ha consultato fonti del governo – sostiene che la conclusione è già arrivata e implica il divieto. Nel ...

