Il piano anti-migranti di Sunak: clandestini banditi a vita (Di martedì 7 marzo 2023) Strano ma vero, il ministro Piantedosi in Inghilterra sarebbe considerato una via di mezzo tra Saviano e Boldrini. Troppo molle, troppo buonista. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-3.mp4 In queste ore in Italia si disquisisce, come sta facendo la scrittrice radical chic Ginevra Bompiani, se gli scafisti sono o no trafficanti di uomini, che è un po' come discutere se il killer assoldato dalla mafia è o no un mafioso. Ecco, mentre noi ci perdiamo in cose di questo genere, in Inghilterra il primo ministro del regno, Rishi Sunak, si appresta a varare un piano anti-immigrazione che neppure il ministro Piantedosi si sognerebbe mai di proporre. Già, nella democrazia più vecchia al mondo, nel paese dei diritti multietnici, il governo propone di mettere completamente al bando gli sbarchi ...

