Il pianeta del rigore esige verità con se stessi. Ecco chi dovrà prendere quelle decisioni troppe volte rimandate (Di martedì 7 marzo 2023) È la cronaca di un arrivo annunciato da tempo. Saturno, pianeta della sottrazione che spazza via le illusioni e si ferma solo quando non c’è più nulla da togliere, il 7 marzo entra nel segno dei Pesci. La costellazione dei Pesci, calligramma tratto dal manoscritto “Aratea” di Harley, del IX secolo (foto Alamy / Ipa). Gli basta un’occhiata per cogliere una certa agitazione nei segni. A fronte del clima di sollievo che circola tra Toro, Leone e Scorpione pronti per brindare alla sua uscita dal segno dell’Acquario, si avverte un fremito di preoccupazione tra Gemelli, Vergine, Sagittario. È ora di ribadire che il suo transito nel 2023 riguarderà le prime decadi di questi segni. Tradotto: solo i Gemelli di fine maggio, la Vergine di fine agosto e il Sagittario di fine novembre saranno coinvolti in un lavoro di verità e approfondimento ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 marzo 2023) È la cronaca di un arrivo annunciato da tempo. Saturno,della sottrazione che spazza via le illusioni e si ferma solo quando non c’è più nulla da togliere, il 7 marzo entra nel segno dei Pesci. La costellazione dei Pesci, calligramma tratto dal manoscritto “Aratea” di Harley, del IX secolo (foto Alamy / Ipa). Gli basta un’occhiata per cogliere una certa agitazione nei segni. A fronte del clima di sollievo che circola tra Toro, Leone e Scorpione pronti per brindare alla sua uscita dal segno dell’Acquario, si avverte un fremito di preoccupazione tra Gemelli, Vergine, Sagittario. È ora di ribadire che il suo transito nel 2023 riguarderà le prime decadi di questi segni. Tradotto: solo i Gemelli di fine maggio, la Vergine di fine agosto e il Sagittario di fine novembre saranno coinvolti in un lavoro die approfondimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenpeace_ITA : ??Cari leader mondiali, resta solo un giorno per invertire la rotta e proteggere gli #oceani del Pianeta. ??Approva… - RaiTre : Ci potrebbe essere una fine del mondo attraverso le eruzioni vulcaniche? Perché abbiamo trascurato questa ipotesi?… - oss_romano : #3marzo 'Lettere alle donne del pianeta' per #8marzo #donnechiesamondo speciale con 10 scrittrici @ViolaArdone,… - vallelucaf : RT @s_trillina: Gates: Processo in India e mandato di cattura internazionale nelle Filippine in queste ore sta facendo il giro del pianeta… - marialetiziama9 : RT @Crissimon974: @valy_s Se trovassimo il modo di produrre energia dalle cazzate, con la Schlein e Conte avremmo risolto i problemi energe… -