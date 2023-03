Il Pd “scomunica” Cottarelli che ha “osato” dare ragione a Valditara sugli stipendi dei professori

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 marzo 2023) All’anima, che “democratici” nel Pd... Il professor Pietrosi è permesso di difendere il ministroed ha ricevuto ladai dem. Forse anche perché ha condiviso alcune posizioni del ministro dell’Istruzione dalle colonne di Libero, diciamolo pure. L’economista “si è permesso” di concorsul pagare di più i docenti del Nord rispetto a quelli del Sud. Ossia trovare dei meccanismi aggiuntivi per evitare lo spopolamento delle cattedre nel settentrione. E cosìha scoperto a spese sue cosa vuol dire criticare nel “dorato” mondo del Pd. All’economista e senatore dem è capitato anche giorni fa di esprimere via social perplessità sulla segretaria Elly Schlein, ed anche in quel caso la sua posizione non è stata apprezzata. Forse ora bisogna chiedere il permesso prima ...