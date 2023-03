Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 marzo 2023: la scoperta di Umberto (Di martedì 7 marzo 2023) Umberto Guarnieri farà una scoperta che non gli piacerà affatto, nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore di martedì 7 marzo 2023. Intanto, il Paradiso Market sarà bersagliato dalle critiche a causa della decisione di Vittorio di pubblicare l'articolo di Diletta D'Ambrosio sull'educazione sessuale delle ragazze. Questo pezzo scandalizzerà l'opinione pubblica e Vittorio verrà travolto dalle polemiche. Conti provocherà anche la reazione furiosa di Adelaide, la quale non gradirà la sua iniziativa. Se da un lato, il direttore del grande magazzino milanese farà indignare i lettori del Paradiso Market con l'articolo di Diletta, dall'altro Palma non potrà fare a meno di emozionarsi quando si ritroverà a leggere ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 marzo 2023)Guarnieri farà unache non gli piacerà affatto, nel corso dell'episodio de Ildi martedì 7. Intanto, ilMarket sarà bersagliato dalle critiche a causa della decisione di Vittorio di pubblicare l'articolo di Diletta D'Ambrosio sull'educazione sessualeragazze. Questo pezzo scandalizzerà l'opinione pubblica e Vittorio verrà travolto dalle polemiche. Conti provocherà anche la reazione furiosa di Adelaide, la quale non gradirà la sua iniziativa. Se da un lato, il direttore del grande magazzino milanese farà indignare i lettori delMarket con l'articolo di Diletta, dall'altro Palma non potrà fare a meno di emozionarsi quando si ritroverà a leggere ...

