Il Papa rivoluziona lo Ior | stop al conflitto d’interessi e “governo” più snello

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 marzo 2023) Città del Vaticano –Francesco rimette mano alla struttura dello Ior, l’Istituto per le Opere di Religione, ovvero la banca del Vaticano, per adeguarlo alla nuova Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Il Pontefice, con un chirografo reso noto oggi, ridisegna la struttura didella banca rendendola più snella, ruoli definiti tra i diversi organi diper evitare duplicazioni. Tra le novità, una nuova norma suldi interessi. Anche per questo, la direzione, da organo collegiale, passa a ente monocratico composto dal solo direttore. L’ultima grande modifica allo Ior risale al 2019, quando erano state aperte le porte a laici e approvate alcune modifiche temporanee e sperimentali all’architettura dell’Istituto per le Opere di Religione fondato nel 1942 da Pio XII, riformato nel 1990 da ...