Il nuovo sussidio Mia | che cosa cambierà per le famiglie?

(Di martedì 7 marzo 2023) Previsti fino a 3 miliardi di risparmi, l’aiuto non potrà superare i 13.200 euro in un anno. Il testo del decreto a fine mese in Consiglio dei ministri

...riservata ai single) e avrà una durata iniziale di 18 mesi (passati i quali per chiedere di... ma rispetto aldei Cinquestelle, 'Mia' avrà importi ridotti (solo 375 euro al mese) e una ...Cambia anche la durata delsostegno e ci sarà la divisione in due categorie: occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare . Per i primi il tetto massimo disarà di 375 ...... la nuova Misura di Inclusione Attiva prenderà il posto dela partire dal 1° settembre ... La bozza deldecreto prevede inoltre il coinvolgimento, oltre che dei centri per l'impiego, anche ...

Qualcuno dovrà dirgli addio, qualcun altro lo vedrà modificato (al ribasso). Il vecchio reddito di cittadinanza va in soffitta, sostituito dalla "Misura per ...