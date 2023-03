Il naufragio di Cutro. Il ministro Piantedosi riferisce alla Camera (Di martedì 7 marzo 2023) AGI - "Gli aggiornamenti giunti dalla prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa urgente alla Camera sul naufragio di Cutro. De superstiti, "54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati. In particolare, sono stati fermati un cittadino turco e due pakistani, uno dei quali minorenne". Il titolare del Viminale terrà l'informativa subito dopo, alle 16, al Senato. Leggi su agi (Di martedì 7 marzo 2023) AGI - "Gli aggiornamenti giunti dprefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80". Lo ha detto ildell'Interno, Matteo, nella informativa urgentesuldi. De superstiti, "54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati. In particolare, sono stati fermati un cittadino turco e due pakistani, uno dei quali minorenne". Il titolare del Viminale terrà l'informativa subito dopo, alle 16, al Senato.

