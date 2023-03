Il Museo Virtuale italiano arriva al Cairo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - CatelliRossella : Museo egizio del Cairo ospita quello virtuale italiano - Arte - ANSA - MontebelliM : Visita il primo Museo d'Impresa Virtuale®? al mondo clikka qui - startzai : RT @trararitipi: #Cultura #Italia #Arte #Innovazione #VirtualReality Debora Ferrari e Luca Traini sono felici di aver contribuito alla rea… - Neoludica_Art : RT @trararitipi: #Cultura #Italia #Arte #Innovazione #VirtualReality Debora Ferrari e Luca Traini sono felici di aver contribuito alla rea… -

Finanziato dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e promosso dal Ministero della Cultura, ilè stato lanciato a Roma nel dicembre 2021 ed è approdato in Egitto ...... la Fondazione presenterà e inaugurerà il tourin 3D degli spazi della cittadella monumentale di Gabriele d'Annunzio, offrendo la possibilità di navigare tra le stanze della casae dei ......ANTEPRIMA Laboratorio in collaborazione con Oblò Martedì 21 marzo Ore 18.00 - Sala Conferenze...10 Ore 21.00 - Teatro Sociale Delia Cajelli - Bistrot IDEE IN CIRCOLO Una piazzain cui ...

Museo egizio del Cairo ospita quello virtuale italiano - ViaggiArt Agenzia ANSA

Celebrazioni: si festeggiano i 160 anni dalla nascita di D’Annunzio © www.giornaledibrescia.it Fedele al motto dannunziano «Io ho quel che ho donato», il Vittoriale mette a disposizione di tutti, in t ...Un tour virtuale in 3D per navigare tra le stanze della casa museo e dei giardini e il primo Nft (non fungible token) dedicato. (ANSA) ...